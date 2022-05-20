Байден отказывается поставлять Украине дальнобойную артиллерию: боится реакции Москвы

Белый дом пока воздерживается от отправки в Украину пусковых установок ракет большой дальности, сообщает Politico. По данным журналистов, Вашингтон опасается, что большая огневая мощь и большая дальность действия этого оружия, чем у традиционной артиллерии, может привести к эскалации конфликта с Россией.

Politico отмечает, что украинские власти все больше разочаровывались в сопротивлении администрации президента США Джо Байдена поставкам Украине американских ракетных комплексов, которые, по мнению Киева, являются ключом к победе над Россией в дуэлях тяжелой артиллерии на Донбассе, пишет УРА-Информ.

Портал подчеркивает, что Киев уже несколько месяцев просит США предоставить Украине гусеничные, многоствольные реактивные установки (РСЗО) и ракетные комплексы повышенной мобильности HIMARS с дальностью действия 300 км. Украинское правительство начало подозревать, что Белый дом замалчивает решения по этому вопросу, опасаясь, что оружие может быть использовано украинцами для обстрела территории России, что может привести к расширению и затягиванию конфликта.

По данным Politico, украинские власти жалуются, что чем дольше Запад будет медлить с поставкой всего необходимого ему вооружения, тем более плачевными будут последствия для гражданского населения Украины и тем больше времени у России для проведения имитации местных выборов в подконтрольных ей районах. .

Один из членов Конгресса США, выступая на условиях анонимности, заявил, что, несмотря на украинские призывы, Байден стал очень осторожно относиться к этому вопросу. «Он набрал обороты в Рамштайне, но его энтузиазм, похоже, немного поугас», — отметил конгрессмен, имея в виду недавние обсуждения на немецкой базе НАТО, где обсуждались следующие шаги по перевооружению Украины.

Ранее мы сообщали, что российские войска пересматривают цели и сокращают масштабы своих операций в Украине.