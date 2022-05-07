Глава ВОЗ прибыл в Украину

07.05.2022 11:28

Укринформ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прибыл с визитом в Украину.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Tвиттер.

«Приехал в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, которые попали в ловушку этой (российско-украинской) войны», — написал Тедрос Аданом Гебреисус.

Он также добавил, что хочет оценить, как ВОЗ может увеличить свою поддержку пострадавшим детям и взрослым украинцам.

«Я также встречу здесь наших сотрудников – они выполняют колоссальную работу в очень сложных обстоятельствах», – отметил гендиректор ВОЗ.

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Как сообщал Укринформ, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время выступления на Конференции доноров для помощи Украине в Варшаве заявил, что Всемирная организация здравоохранения отправила более 316 тонн помощи Украине, медицинская система которой подверглась катастрофическим разрушениям в результате развязанной россией неспровоцированной войны.

По материалам: Укринформ