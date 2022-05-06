В Черном море горит еще один российский фрегат: Нептун поразил еще одну цель

Еще вчера вечером, пятого мая, начала появляться информация о том, что в Черном море возле острова змеиный был подбит еще один российский корабль. Однако эта информация распространялась не очень известными источниками.

Сегодня же народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм канале сообщил, что сторожевой фрегат вмс рф «Адмирал Макаров» получит урон от украинской ракеты Нептун, пишет Первая Лента.

«Пока ещё не отправился вслед за «Москвой», но лиха беда начала», — написал он.

В тоже время издания Думская пишут о том, что взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный. Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Интересно также то, что в сегодняшней сводке от Генштаба ВСУ по потерям врага в графе «корабли/катера» был +1 уничтоженный корабль.

На данный момент украинские власти и военные никак не прокомментировали эту информацию. В России также тихо.

Ранее мы сообщали, что Шольц заявил, что не ждет скорого завершения войны в Украине.