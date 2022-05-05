Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц

05.05.2022 22:40

Укринформ

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц».

Такой закон парламент принял 21 апреля, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Этот документ устанавливает новый вид санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться», — пояснили в ОП.

В то же время, отмечается, что закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

В Офисе главы государства подчеркнули, что это не отвечает требованиям Конституции.

Также этот закон наделяет Национальное агентство по предотвращению коррупции новыми полномочиями для выявления и розыска подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны, однако эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции.

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Кроме того, как отметили в ОП, документ предлагает дополнить Закон Украины «О санкциях» положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, однако не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде», которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

"Учитывая изложенное, Президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", — сообщили в ОП.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ