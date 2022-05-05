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Зеленский назвал беседу со Штайнмайером конструктивной — ожидаем усиления поддержки

05.05.2022 16:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский проинформировал Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о ситуации на фронте и в Мариуполе, поблагодарил за поддержку Украины и выразил ожидания относительно ее усиления.

Сам разговор глава государства назвал конструктивным, передает Укринформ со ссылкой на Твиттер украинского Президента.

«Провел хороший, конструктивный, очень важный разговор с Федеральным президентом Германии господином Штайнмайером. Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии рф. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе», — отметил Зеленский.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в четверг состоялся разговор Президента Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В середине апреля Штайнмайер намерен был посетить Киев вместе с президентами стран Балтии и Польши, но, по его словам, получил сигнал о нежелательности такого визита со стороны официального Киева.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что ни он, ни его Офис не получали официального обращения относительно визита Федерального президента Германии в Украину.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ