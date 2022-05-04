Арестович назвал новую цель российских генералов в Украине

Российские генералы целенаправленно отправляют большое количество обычных солдат под новое западное вооружение в Украине. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он заявил, что руководство России не боится больших потерь и фактически целенаправленно отправляет своих солдат под новое вооружение, которое поступает из Запада, пишет Первая Лента.

В интервью Марку Фейгин он заявил, что ВСУ перемололи элитные дивизии, будучи хуже вооруженными и менее готовыми, чем сейчас, а теперь, имея опыт на конкретных рубежах, украинцы встретят армию, которая еще не воевала.

«Но я четко вижу, что путинский режим будет это делать волнами, пока не закончится физически мужское население России. И это еще раз меня убеждает, что Путин — американский или китайский шпион. Потому что так эффективно сокращать мужское население России может только человек, который с любовью это делает, искренне, за большие деньги или по специальному заданию», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что самоходки Flakpanzer Gepard скоро будут в Украине.