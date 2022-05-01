Зеленский обсудил с Макроном расследование преступлений РФ, оборону и лечение военных

Зеленский обсудил с Макроном расследование преступлений РФ, оборону и лечение военных

30.04.2022 16:49

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы оборонного сотрудничества и взаимодействия по пути к евроинтеграции Украины, а также лечение украинских защитников и помощь французской стороны в расследовании преступлений российской федерации.

Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Продолжил диалог с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений рф», — отметил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, 10 апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Эмманюэль Макрон снова избран президентом Франции, за него свои голоса отдали 58,55% избирателей.

По материалам: Укринформ