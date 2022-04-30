Вступление в ЕС: Украина планирует ответить на вторую часть опросника до конца недели

Вступление в ЕС: Украина планирует ответить на вторую часть опросника до конца недели

30.04.2022 21:55

Укринформ

Украина планирует до конца следующей недели завершить работу над второй частью опросника по оценке соответствия украинского законодательства актам права ЕС для получения статуса кандидата на вступление.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент Укринфрма.

«Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским Союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко… Те реформы, которые там описаны, мы делали вместе с нашими партнерами, поэтому эту часть работы мы уже закрыли и готовимся до конца следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Европейскому Союзу книгу нашей государственности полностью», — сказала Стефанишина.

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Как сообщалось, 18 апреля Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Этот опросник был передан украинской стороне лично президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Киев 8 апреля.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 18 апреля отметила, что Украина уже получила вторую часть опросника, и правительственная команда приложит все усилия для скорейшего заполнения и этой части, охватывающей оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года.

По материалам: Укринформ