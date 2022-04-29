«Договора о дружбе и мире» с рф не будет, необходим документ о выходе из войны – Подоляк

«Договора о дружбе и мире» с рф не будет, необходим документ о выходе из войны – Подоляк

29.04.2022 10:54

Укринформ

Договор с российской федерацией в случае подписания должен содержать логику выхода из войны и красные линии для предупреждения новых наступлений россиян на территорию Украины.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода", сообщает Укринформ.

«Документ будет прописывать логику выхода из войны: прекращение огня на всей территории Украины, отвод российских войск с территории Украины, обмен пленными. То есть там должны быть все пункты, когда страны выходят из войны. Понятно, что у нас уже не будет какого-то «договора о дружбе и мире»… Но нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для россии красными линиями, чтобы на территорию Украины эта страна ни разу больше зайти не смогла», — отметил он.

Читайте также: Встречи Зеленского и путина «завтра-послезавтра» не будет, к ней нужно подготовиться — Подоляк

В то же время, Подоляк проинформировал, что сейчас переговорные группы продолжают работу онлайн, однако переговорный процесс идет медленнее.

Он также добавил, что не видит оснований для проведения очной встречи.

«После Стамбульского коммюнике, где было предложено формульное решение, чтобы такая война в Украине больше не повторялась, и был предложен план выхода из войны с абсолютно юридически корректными гарантиями безопасности для Украины, чтобы Украина больше не стояла один на один против россии, мы получили абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях россии в Киевской области, не только в Буче, а в ряде наших городов и сел. Это первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон и восприятие этих переговоров, в том числе на потенциальные страны-гаранты безопасности – США, Великобританию, Турцию, это изменило ход и течение переговоров», — объяснил советник руководителя ОП.

Кроме того, второй составляющей он назвал то, что у россии еще достаточно ресурсов, чтобы проводить активные боевые действия на востоке страны, и россияне хотят одержать определенные тактические победы, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться.

«Мы понимаем, что российская федерация, к сожалению, вообще пока не готова к адекватному восприятию своей новой роли в мире – это роль не какой-то супердержавы или «сверхдержавы», это роль регионального агрессора, который должен это осознать и снизить свои амбиции» , – подчеркнул Подоляк.

Читайте также: Украина просит партнеров определиться с гарантиями безопасности для нашего государства – Кулеба

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что итоговый документ о завершении развязанной россией войны против Украины может состоять из двух частей – договора о гарантиях безопасности для Украины и отдельного двустороннего договора между Украиной и рф.

Последние очные переговоры между украинской и российской делегациями прошли 29 марта в Стамбуле. Украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых — подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

По материалам: Укринформ