Раде предлагают лишить мандатов Медведчука, Козака и Рабиновича

27.04.2022 18:43

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, предусматривающий лишение депутатских мандатов членов запрещенной пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича, Александра Качного.

Как сообщает Укринформ, авторами проекта №7323 «Об утрате депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины» являются десять депутатов из разных парламентских фракций.

Текст документа на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

В то же время в пресс-службе одного из авторов проекта Олега Дунды (фракция «Слуга народа») Укринформу сообщили, что речь идет именно о Медведчуке, Козаке, Рабиновиче и Качном.

По информации пресс-службы, авторы документа считают, что эти парламентарии в течение политической карьеры не скрывали свои пророссийские взгляды и совершали действия, направленные против суверенитета и независимости Украинского государства, чем грубо нарушали присягу народного депутата Украины.

Как сообщал Укринформ, по решению Совета национальной безопасности и обороны пророссийская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» приостановила деятельность в Верховной Раде. Ранее СНБО запретил деятельность ОПЗЖ и ряда других пророссийских партий на территории Украины.

В парламенте создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В её состав вошли 25 бывших нардепов от ОПЗЖ.

По материалам: Укринформ