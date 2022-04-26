Зеленский: Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции

26.04.2022 17:23

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Кисидом Фумио перспективы послевоенного взаимодействия между странами.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Продолжил диалог с премьер-министром Кисидом Фумио. Проинформировал о героическом противодействии агрессии россии. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей по вопросам безопасности Украины", — подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, правительство Японии приняло решение отправить в Украину очередную партию гуманитарной помощи, которая будет включать в себя продукты питания и медицинские средства.

В Украине с 24 февраля идет полномасштабная российско-украинская война.

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Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Россияне пытают и убивают мирное население Украины.

По материалам: Укринформ