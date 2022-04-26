Шмыгаль заявил, что украинская делегация достигла цели визита в США

26.04.2022 15:03

Укринформ

Украинская делегация смогла достичь главной цели, которую ставила перед собой перед визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью украинскому телеканалу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Ключевой целью поездки была, конечно, финансовая поддержка Украины, поддержка вооружением и технологиями. В принципе, основные цели этого визита достигнуты», – сказал Шмыгаль.

По его словам, представители Украины на прошлой неделе провели встречи на всех уровнях, от самого высокого: с Президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном, многими министрами – экономики, финансов, энергетики, инфраструктуры. Состоялись также встречи во всех финансовых международных организациях: МВФ, Всемирном банке, с Европейским банком реконструкции и развития. А по завершении этой поездки сразу состоялся визит поддержки в Украину министра обороны США Ллойда Остина и государственного секретаря Блинкена.

«На самом деле, действительно, состоялся визит чрезвычайно успешный украинской делегации в Вашингтон», – сказал глава правительства.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль 21-22 апреля находился с рабочим визитом в США. Глава правительства Украины принял участие в заседании министерского уровня в рамках The 2022 Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. Шмыгаль также провел встречи с представителями Конгресса, руководителями международных финансовых и гуманитарных организаций, министрами США.

По материалам: Укринформ