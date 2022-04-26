россия не ищет мира, поэтому надо перекрыть ей все возможности обходить санкции — Зеленский

россия не ищет мира, поэтому надо перекрыть ей все возможности обходить санкции — Зеленский

25.04.2022 11:28

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не ищет мира, поэтому необходимо перекрыть все возможности ей обходить санкции и увеличить санкционное давление.

Об этом Глава государства сказал в видеообращении, информируя о результатах встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, которые прибыли с визитом в Украину, передаёт Укринформ.

“Обсудили пути ужесточения санкций. Тот факт, что россия не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху свидетельствует, что необходимо большее санкционное давление. Необходимо перекрыть все возможности россии обходить санкции, поэтому мы передали партнерам специальный план по ужесточению санкций против российской федерации, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола”, — рассказал Зеленский.

Также он поблагодарил народ Соединенных Штатов Америки, лично президента Джозефа Байдена "за мощную искреннюю поддержку, которую мы получаем, это реальные вещи, которые усиливают не только наше государство, но и демократию в целом".

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"Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выиграет в одной стране — она ​​выиграет во всем мире, когда свободу защищают в одной стране — её защищают во всем мире", — подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что во время встречи "согласовали с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии, в том числе это касается и подготовки большой министерской встречи в Германии во вторник".

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“Соберутся 40 министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос – защита Украины. Защита свободы на востоке Европы”, – сообщил Глава украинского государства.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, которые прибыли с визитом в Украину.

По материалам: Укринформ