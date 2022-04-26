Политика

Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны — Стефанчук

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 апреля, 2022
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Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны - Стефанчук

Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны — Стефанчук

25.04.2022 11:00

Укринформ

Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроект о запрещении деятельности Украинской православной церкви московского патриархата на территории Украины, поскольку это может привести к расколу общества.

Об этом Председатель ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью информационному агентству "РБК-Украина", передаёт Укринформ.

"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют своё внутреннее решение, которое во многом совпадает с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем право принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", – отметил спикер украинского парламента.

Он подчеркнул, что любой документ, который вносится в ВР и раскалывает общество, даёт толчок к появлению либо активизации внутренних коллаборантов в государстве.

"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", – подчеркнул Стефанчук.

Как сообщалось, в Верховную Раду представлен ряд законопроектов о запрещении деятельности УПЦ (МП) на территории Украины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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