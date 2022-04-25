Работа над созданием "Книги палачей" продолжается ежедневно — ОП

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25.04.2022 12:40

Укринформ

Работа над созданием сборника информации о российских военных преступниках – "Книги палачей" – продолжается ежедневно.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов рассказал на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"При координации Офиса Президента совместно с органами досудебного расследования, разведывательными органами и Минцифры проводится ежедневная работа по подготовке "Книги палачей" – сборника информации о каждом российском преступнике, причастном к войне и зверствам, которые совершались и совершаются на территории Украины. Исследуется, проверяется и верифицируется огромный массив информации, который впоследствии будет доступен нашим гражданам и всему цивилизованному миру", – отметил Смирнов.

Как сообщалось, в начале апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создана "Книга палачей", куда будут вносить данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Украине.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ