Московские планы геноцида украинцев – это всерьез (окончание)

06.04.2022 16:18

Укринформ

Готовим материалы политтехнолога Cергейцева для будущего трибунала

В первой части этого материала мы рассмотрели текст околокремлевского политтехнолога Тимофея Сергейцева годичной давности под названием «Какая Украина нам не нужна». Судя по нему уже тогда, в 2021-м при мартовско-апрельском накоплении российских войск по периметру наших границ, планы кремлевской верхушки по полномасштабному вторжению в Украину были определены.

Но в широком кругу тот материал оказался практически незамеченным. И это понятно – трудно было поверить в такой уровень цивилизационного одичания российской власти, в такую степень неправового, антиправового, криминализированного мировоззрения политических «элит» рф.

КОНСТРУКЦИЯ «ФАШИСТСКОЙ УКРАИНСКОЙ ХУНТЫ» СВОЁ ОТЖИЛА

Теперь же, после шести недель полномасштабной войны в Украине, развязанной эрэфией, мы видим в сергейцевском материале-2021 не отвлеченные рассуждения политфантазера, а черновики захватнического подхода кремля к нашей стране.

Чтобы оправдать его внутри страны, для российского населения нужны были сильнодействующие словесно-психотропные средства. Таковым стало определение «украинский нацизм», «укронацизм», получившее развитие в материале-2022 «Что Россия должна сделать с Украиной». И это стало развитием прежней «фашистской» концепции российских пропагандистов, возводящих свой вариант «кровавого навета» на украинский народ.

Во время первой фазы российского вторжения в 2014-2015 годах, тогда еще локального, гибридного, ключевыми были слова-поклёпы, слова-маркеры о «киевской хунте», «украинских фашистах», «фашистских захватчиках». Тогда, в условиях «крымнашистского» консенсуса в рф и мощного пропагандистского облучения они сработали. Особенно успешно – на внутрироссийском информационном рынке, в меньшей степени, но имели некоторый успех и в информполе за пределами россии, в том числе, в западных странах.

Но к 2021 году пропагандистская кремлевская конструкция, строившаяся на тезисах о «фашистской украинской хунте», поистрепалась и начинала выглядеть самопародийно, кажется, даже для путиноидов. Поэтому при планировании новой агрессии требовалась большая встряска, обновление концепта, причем с учетом новых задач, которые ставил перед собой кремль. А это уже был принципиально иной масштаб – силовой захват всей Украины.

Ведь в 2014 году при разворачивании «русской весны», которая обосновывалась борьбой с «фашизмом», задачей-максимум для Москвы была оккупация и аннексия Крыма, а также отрыв от Украины восьми областей востока и юга, для чего оживлялась историческая конструкция-химера — «Новороссия». (От взятия Киева тогда, в 2014-м кремль тоже не отказался бы, но это была, так сказать сверхзадача. При обычном ходе московских планов это был следующий этап – дестабилизация и захват остаточной «обрубленной Украины», без восьми областей юго-востока, без выхода к морю, с кровоточаще разорванной экономикой и частично – с имиджем «фашистской страны» не только для россиян, но и перед Западом). Однако Украина показала большую устойчивость. Поэтому гибридными методами кремлю удалось добиться только аннексии Крыма и оккупации обрубков Луганской и Донецкой областей.

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ КРЕМЛЯ – «ERROR 2019»

Москва делала большую ставку на президентские и парламентские выборы-2019 в надежде получить в Киеве более лояльное, соглашательское руководство. Но с этим ошиблась. В условиях сугубо электоральной, в правовом поле, смены власти в 2019 году наша страна наглядно продемонстрировала – демократический механизм в Украине работает. При этом – что не менее важно – преемственность европейского, прозападного выбора в целом сохраняется, причем с достаточно большим запасом прочности.

В таких условиях каждый год, а год за годом — каждое десятилетие, делали московские надежды на возвращение Украины в евразийско-российское стойло, конюшню, где порют крепостных, все более и более фантомными. Ведь поколения, жившие в общей стране, СССР, уходят и на смену им вступают в жизнь те, для кого желто-синий флаг, трезубец, «Ще не вмерла Україна», украинский язык, комплексно вся украинская гуманитарная парадигма – нечто априори естественное, безвариантное.

Полтора года у путина со товарищи ушли на то, чтобы убедиться, что их ставка на соглашательство, компромисс вплоть до предательства обновленных украинских элит не работает. Поэтому к 2021 году они решили, что ломать украинский европейский вектор, приступая к «окончательному решению украинского вопроса», нужно любым путем – вплоть до открытого и полномасштабного военного вторжения. Причем срочно, потому что «если не теперь, то уже никогда».

ПОЧЕМУ РОСПРОП ПЕРЕШЕЛ ОТ «УКРОФАШИЗМА» К «УКРОНАЦИЗМУ»

При этом переход от концепта «украинского фашизма» к концепции «украинского нацизма» позволял решить сразу три задачи.

Во-первых – произвести пропагандистский апгрейд потасканной «хунто-фашистской» конструкции. Причем обновление внутри своей лживой пропагандистской логики вполне естественное: нацизм – как высшая стадия фашизма.

(И да, увы, но только сейчас, задним числом и после начала войны, становятся понятны изменения, происходившие в роспроповской машине. Они заключались в возросших частоте и децибелах визгов «Вы – нацистская сволочь!..». Если б нашелся усидчивый аналитик, занимающийся только этим, то он мог бы, просматривая старые телепрограммы, при помощи замеров частотности зафиксировать изменения и качественный переход роспропа от «укрофашистской» конструкции к «укронацистской». Но тогда, находясь внутри этого словесного потока, аналитики этого не фиксировали, считая упомянутые визги всего лишь «кризисом жанра» у пропагандистов, не имеющим особого значения).

Во-вторых, планы захвата всей Украины, установления на ее территории длительного и жесткого оккупационного режима требовали соответствующего мощного пропагандистского бэкграунда. А термин «денацификация» не только более яркий и распространенный, чем «дефашизация», но обладает и большим смысловым наполнением. За «денацификацией» стоит исторический опыт оккупации большой страны, Германии, и проведения в ней союзниками-победителями масштабных общественно-политических изменений, длившихся не год, не два, но десятилетия. Поэтому в российской пропаганде деловитая и технологичная «денацификация 2021-2022» пришла на смену несколько расплывчатой «борьбе с фашизмом 2014-2015».

В-третьих, к денацификации Германии исторически узнаваемо прилипает «демилитаризация Германии и Японии». А при наличии планов захвата и фактического разрушения Украинского государства и украинской идентичности «демилитаризация», то есть лишение украинской политической нации возможности сопротивляться, стала для оккупантов важнейшим фактором.

Из таких составных частей у российской пропаганды и кремлевской политики сложилась конструкция: «Денацификация и демилитаризация Украины». С одной стороны, за счет исторических рифм оправдывающая захват нашего государства, его разрушения, с другой – и одновременно – дающая формулу изменений, которые планировали произвести оккупанты. Денацификация и демилитаризация, то есть идеологическое проимперское переформатирование, возвращение к статусу колонии с лишением всякой возможности сейчас и в будущем воспрепятствовать этому с оружием в руках.

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ «УКРАИНЕЦ = НАЦИСТ»

Сергейцевский материал-2022 «Что Россия должна сделать с Украиной» за несколько дней был рассмотрен многими и по-разному. Уровень возмущения им понятен и оправдан. Содержание данного текста подпадает под Статью II (определение понятия «геноцид») и Статью III (установление ответственности за подстрекательство к нему) ооновской «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (1948). Политтехнолог Сергейцев «прямо и публично» призывает к бессудному массовому убийству значительной части украинцев, как в смысле этноса, так и в смысле политической нации, а также – к созданию для них (для нас всех), в качестве наказания, тяжких жизненных условий в реалиях разрушенной страны и экономики (как искупление некоей «вины перед россией»).



Тимофей Сергейцев

С радостью для себя констатируя, что «сегодня вопрос денацификации перешел в практическую плоскость», автор далее более подробно, чем в первом материале, расписывает «практические» меры по уничтожению Украины и украинцев, как идеологическому, мировоззренческому, так физическому. Скажем, предлагается максимально возможное уничтожение на поле боя всех украинцев (в терминологии автора – «нацистов, взявших в руки оружие», хотя по всем международным законам защита своего государства преступлением не является). При этом возможность взятия украинцев в плен не упоминается в принципе (что само по себе – также преступление и нарушение Женевской конвенции).

Оккупационный режим, который планировалось (и планируется) установить в Украине описывается в крайне жестких тонах. Отдельно и весьма откровенно указано, что «денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией», а также «деевропеизацией». И это важнейший тезис рассматриваемой писанины, который дополняет путаные, лживые пояснения по поводу «украинского нацизма» (они у Сергейцева базируется на каком-то абсолютно фантастическом в нынешних условиях «европейском и американском расизме»).

Поскольку у автора «”денацификация” = “деукраинизация”», то из этого совершенно однозначно следует, что в его картине мира и его текстах «украинский нацизм» = «украинская идентичность»; «нацификация Украины» = «рост национального самосознания». И главное: «украинский нацист» = «украинец», причем украинец как в этническом смысле, так и в плане принадлежности к украинской политической нации. Соответственно «законной целью» для российских оккупантов становятся все граждане Украины (да, в общем-то, и других стран тоже, то есть все, до кого смогут дотянуться рашисты), которые признают существование отдельного украинского языка, культуры, государства.

ТЕХНОЛОГИЯ КРЕМЛЕВСКОГО ГЕНОЦИДА УКРАИНЦЕВ

И в этом коренное отличие современных российских человеконенавистнических теорий от их немецких нацистских предшественников. Те, заявляя «окончательное решение еврейского вопроса», проводили селекцию предназначаемых к уничтожению биологически, генетически, антропологически. Рашисты же при «окончательном решении украинского вопроса» во главу угла ставят не биологию, но социологию, самосознание, культуру, украинскую в широчайшем смысле слова идентичность.

По планам оккупантов в помойку нужно выбросить весь накопленный веками массив украинской культуры, языка, искусства, науки, традиций, фольклора, истории (что, как и во всякой культуре, создавалось, в том числе, и представителями самого разного происхождения, этносов, пожелавших присоединиться к украинской идентичности). Оккупанты предлагает под угрозой разрушений, репрессий, смерти забыть об этом, считать все это несуществующим. После чего ждать от российских захватчиков их высочайше утвержденного варианта украинской культуры, как естественной и неотделимой части русской цивилизации.

Впрочем, «украинской» ли? Как предполагает Сергейцев, само «название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного (то есть «деукраинизированного», — ред.) государственного образования». А если не будет Украины, то не будет и ничего «украинского». Или как говорит по этому поводу автор, раскрывая суть «деукраинизации», она заключается в замене «масштабного искусственного раздувания этнического компонента» (то есть в нормальной человеческой системе координат – украинской идентичности) на «самоидентификацию населения территорий исторических Малороссии и Новороссии». Иными словами – превращение реально существующего украинского народа, украинской политической нации в малороссийско-новороссийское население, запуганное и забитое послевоенной нищетой, жесткими репрессиями вплоть до восстановленной и применяемой смертной казни.

И это – главное в писаниях Сергейцева, судя по всему, достаточно точно передающего отношение к украинскому вопросу, господствующее сегодня в российской власти. Остальное – технологические детали «кремлевских мечтателей». Срок денацификации в 25-50 лет. Дробление украинской территории по областям на «народные республики», судьба которых всецело бы зависела от воли кремля. Возможность создания финляндизированной "Католической провинции", которая «вряд ли войдет в состав пророссийских территорий». Таковая в составе пяти областей – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ривненской. Да и то – обещано, что тут «линия отчуждения будет найдена опытным путем». Иными словами – после кровопролитного, как в 1940-1950 годах, сопротивления русским захватчикам.

Это все более-менее уже рассмотрено в прессе и соцсетях. Но, кажется, практически не отрефлексированным остался вопрос – а почему именно такой материал, откровенный, жесткий, геноцидно-кровожадный, появился именно 3 апреля? Для державного пропагандистского РИА «Новости» выход подобного концептуального текста не может быть случайностью, это решается на уровне руководства.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ ВЫШЕЛ 3 АПРЕЛЯ

Объяснение есть и оно простое.

Сначала рашисты думали захватить Киев в течение 2-3 суток, Украину в целом – за 3-4 дня, подавить основные очаги сопротивления на Западной Украине – за неделю или чуть больше. Но «не так сталося, як гадалося». В результате решительных и умелых действий ЗСУ, Национальной гвардии, отрядов территориальной обороны армия захватчиков понесла огромные потери, как в живой силе, так и в технике. Она надорвалась и просто физически утратила возможность действовать на многих изначально заявленных направлениях вторжения. Поэтому русские были вынуждены отступить от Николаева и просто бежать из Киевской и Черниговской областей.

В свою очередь, это, а также более-менее примирительная риторика российского переговорщика Мединского, вызвала бешеный вой пропагандистов на московских теле-болотах. Сработал эффект «обманутых ожиданий». И подобно тому, как российская армия с конца марта – начала апреля отводит разбитые подразделения, перегруппировывается, появилась необходимость перегруппироваться и на информационном, пропагандистском фронте – «подтянуть строй» и «вселить уверенность».

Но кремлевские пропагандисты за последние 22 года привыкли, что самый надежный способ перегруппировки и корректирования линии – это еще большая жесткость. Как ни парадоксально, но страшный и отвратительный текст Сергейцева в реальности является, в первую очередь, следствием растерянности и обиды. Они ж к нам шли со всей душой, такие красивые мундиры, шлемы и дубинки готовили для парада по Крещатику. А украинцы так их встретили, неблагодарные…

Когда-то талантливый режиссер, а ныне убогий пропагандист Никита Михалков по поводу результатов съемочного кино-дня говаривал: «Как получилось, так и хотели». Подобному принципу следует сейчас роспроп и российская власть. Они теперь стараются, чтобы изначальные планы блицкрига и их же сопутствующая благодушная болтовня об Украине, которая развалиться за 96 часов, были забыты. Или как говорили в питерских дворах, а теперь говорят в кремлевских подворотнях: «Не хотел по-хорошему, будет по-плохому».



Никита Михалков

Подобным текстом кремлевцы не только стараются подтянуть свои ряды, но пытаются также запугать Украину и украинцев. И в этом их большой просчет! Поскольку раньше у кого-то, самого наивного, еще могли оставаться какие-то сомнения по поводу происходящего («Товарищ Сталин/путин, случилась чудовищная ошибка!»), ну вот, российская разведка напутала и накрала, российские генералы наворовали и наврали, но сейчас же еще не поздно и всё можно вернуть назад, к положению на 23 февраля. А?.. Теперь же, после подобных украиноедских текстов, последние иллюзии нужно оставить. Становится очевидным: «Как получилось, так и хотели». С российской стороны – это война на уничтожение Украины и украинцев. Везде, куда сможет дотянуться русский рейх, будет разрушение, смерть, пытки, грабежи, изнасилования.

РОССИЙСКИЙ РЕЙХ – УГРОЗА НЕ ТОЛЬКО УКРАИНЕ, НО ВСЕМУ МИРУ

При том человеконенавистническая, людоедская суть «русского мира» и исходящая от него всеобщая угроза – спасибо подобным материалам – становится все очевидней и для остального мира. Кадры Бучи и Мариуполя, калькой приложенные к ухоженным европейским, американским, австралийским, японским городам – аргумент невероятной силы. При этом обоснование агрессии, изобретение повода для кремля – дело плевое. Да чего долго думать – хотя бы та же борьба с нацизмом (напомню, что согласно Сергейцеву сегодня места образцового расизма – это Европа и особенно США).

То есть, объявляя войну на уничтожение Украине, пытаясь потопить ее в крови, кремль фактически сам приговаривает себя к изоляции и последующей самоликвидации, «по-видимому» путем утопления в собственном дерьме. Что естественно для любого замкнутого пространства.

Олег Кудрин, Рига.

По материалам: Укринформ