Зеленский провел разговор с Эрдоганом перед его переговорами с путиным.

Зеленский провел разговор с Эрдоганом перед его переговорами с путиным.

24.04.2022 15:07

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого отметил необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Провел важный телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне его переговоров с путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из «Азовстали», немедленного обмена заблокированных военных», — написал Зеленский.

По его словам, обсуждены также ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

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Президент отметил, что во время разговора затрагивались вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.

Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш перед визитами в россию и Украину посетит 25 апреля Турцию.

По материалам: Укринформ