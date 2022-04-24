Зеленский провел разговор с Эрдоганом перед его переговорами с путиным.
Зеленский провел разговор с Эрдоганом перед его переговорами с путиным.
24.04.2022 15:07
Укринформ
Президент Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого отметил необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя.
Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.
«Провел важный телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне его переговоров с путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из «Азовстали», немедленного обмена заблокированных военных», — написал Зеленский.
По его словам, обсуждены также ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.
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Президент отметил, что во время разговора затрагивались вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.
Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш перед визитами в россию и Украину посетит 25 апреля Турцию.
По материалам: Укринформ