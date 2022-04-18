Зеленский считает, что Байден должен посетить Украину

17.04.2022 21:03

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы президент США Джо Байден посетил Украину и считает, что он приедет в Киев.

Как передает Укринформ, об этом Зеленский сказал в интервью CNN, которое вышло в воскресенье.

Я думаю, что он приедет. Я имею в виду, что это его решение, конечно. И тоже зависит от ситуации с безопасностью… Но думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы посмотреть», — сказал глава Украинского государства, отвечая на вопрос, есть ли планы визита президента США.

По словам Зеленского, он так же, как Байден, считает, что убийства мирных жителей, которые совершают российские войска, являются геноцидом.

Читайте также: Зеленский: Украина не отдаст свои территории на востоке ради окончания войны

«Я придерживаюсь того же мнения, что и президент Байден. Взгляните, что произошло в Буче. Совершенно ясно, что это даже не война, это геноцид. Они просто убивали людей. Не солдат, а (мирных – ред.) людей. Они просто расстреливали людей на улицах. Люди ехали на велосипедах, сидели в автобусе или просто шли по улице. На улицах лежали мертвые люди», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что предложил посетить Украину президенту Франции Эмманюэлю Макрону, не соглашающемуся называть массовые убийства украинцев геноцидом.

«Я думаю, он хочет сделать некоторые шаги, чтобы россия вступила в диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда будет такой случай. Он приедет и увидит, и я уверен, что поймет», — подытожил Президент.

Читайте также: Зеленский призвал Байдена признать россию государством-спонсором терроризма

Как сообщал Укринформ, Белый дом не готовит визит президента Джо Байдена в Украину, но рассматривает возможность для посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США. Об этом сказала представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергает сомнению пользу от «эскалации слов» для прекращения войны в Украине. Отвечая на вопрос о заявлениях Джо Байдена во вторник, когда тот назвал российского лидера владимира путина диктатором, совершающим геноцид в Украине, Макрон сказал, что хочет быть «осторожным с терминами».

По материалам: Укринформ