Подоляк — о переговорах с рф: Рабочие подгруппы работают над юридическими формулировками

Подоляк — о переговорах с рф: Рабочие подгруппы работают над юридическими формулировками

10.04.2022 00:27

Укринформ

В рамках переговоров Украина с россией сейчас происходит наработка в рабочих подгруппах юридических формулировок возможного будущего договора о гарантиях безопасности

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире единого информационного марафона, сообщает Укринформ.

«Сегодня на уровне юридических подгрупп идет отработка формулировок, потому что это международные договоры, потому что там будет не только Украина, не только россия, там будут еще страны – потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь договор между Украиной и россией, потому что понимаем, что россия постоянно меняет свои позиции», — сказал он.

Подоляк отметил, что сейчас речь идет в рабочих подгруппах, как должен быть имплементированный момент именно со странами-гарантами.

Читайте также: Зеленский: Наша позиция четкая – мирные договоренности должны содержать механизм гарантий Украине

По его словам, на уровне политических советников идут консультации.

«Этот договор готовится. Должна быть Украина с одной стороны, рядом с Украиной – 5-7 стран-гарантов, а напротив должна стоять российская федерация», – добавил советник руководителя ОП.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также: Реальные переговоры с россией еще впереди – Климкин

В Украине 45-й день продолжается полномасштабная война. Войска рф обстреливают и уничтожают ключевые объекты критической и гражданской инфраструктуры, жестоко пытают и убивают украинцев.

По материалам: Укринформ