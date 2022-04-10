Британия готова взять шефство над восстановлением Киева и области после войны — Зеленский

Британия готова взять шефство над восстановлением Киева и области после войны — Зеленский

09.04.2022 22:31

Укринформ

Великобритания готова после завершения войны помочь в восстановлении Киева и Киевской области.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своем обращении, сообщает Укринформ.

"Джонсон был сегодня очень конкретен в ответах на мои вопросы. Впрочем, как и всегда. И уже определились с ним — какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", — сказал Президент.

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Как сообщал Укринформ, в субботу, 9 апреля, британский премьер Борис Джонсон посетил Киев.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ