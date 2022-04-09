Подоляк – Европе: Баррель российской нефти равен литру крови украинца

08.04.2022 20:13

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил европейские компании, до сих пор работающие в россии.

Сообщение он разместил в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Время подумать о новой европейской «валюте обмена». Один баррель российской нефти = один литр крови растерзанного гражданина Украины. А 140 европейских компаний, оставшихся работать в россии, – это одна бучанская резня. Добавляйте дальше свои оригинальные бизнес-идеи на крови», — написал Подоляк.

Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ