Джонсон представил Зеленскому новый пакет помощи от Британии

09.04.2022 19:19

Укринформ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев представил новый пакет финансовой и военной помощи.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Сегодня я встречался со своим другом Президентом Зеленским в Киеве в знак непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании россии», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига сообщил, что Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что визит Джонсона в Киев не был спонтанным, а разговор с Президентом Владимиром Зеленским получился насыщенным и конструктивным.

Фото: @BorisJohnson

По материалам: Укринформ