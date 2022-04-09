Джонсон представил Зеленскому новый пакет помощи от Британии
Джонсон представил Зеленскому новый пакет помощи от Британии
09.04.2022 19:19
Укринформ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев представил новый пакет финансовой и военной помощи.
Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.
«Сегодня я встречался со своим другом Президентом Зеленским в Киеве в знак непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании россии», — говорится в сообщении.
Ранее в субботу заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига сообщил, что Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.
Читайте также: Австрия не может быть нейтральной по отношению к военным преступлениям — Нехаммер
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что визит Джонсона в Киев не был спонтанным, а разговор с Президентом Владимиром Зеленским получился насыщенным и конструктивным.
Фото: @BorisJohnson
По материалам: Укринформ