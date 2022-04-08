Зеленский призвал мир прекратить финансировать российскую военную машину

08.04.2022 14:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский призывает мир перестать кормить российскую военную машину и финансировать убийства украинцев, покупая российскую нефть и газ.

Об этом глава государства написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев. Действуйте решительнее. Хватит кормить российскую военную машину», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Польша, Литва, Латвия и Эстония уже отказались от финансирования геноцида.

Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше. Досить годувати російську військову машину.

Польща, Литва, Латвія та Естонія вже відмовились від фінансування геноциду. pic.twitter.com/AhNB8LBgNP

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2022

24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение, российские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.

США, ЕС и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против россии.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ