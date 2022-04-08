Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку и помощь Украине оружием
Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку и помощь Украине оружием
08.04.2022 22:54
Укринформ
Президент Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Украине с визитом премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером и поблагодарил за помощь оружием в войне с россией.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм Офиса Президента.
«Глава государства поблагодарил словацкий народ и главу правительства Словакии не только за поддержку Украины на словах, но и за реальную помощь оружием, что позволяет нашей стране противостоять российскому вторжению», — говорится в сообщении.
Ранее ужесточение санкционного давления на россию, гуманитарную помощь и поддержку Украины на пути вступления в Европейский Союз обсудили во время встречи в Киеве премьер Украины и Словакии.
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Премьер-министр Словакии подтвердил, что его страна передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 (S-300).
24 февраля президент рф владимир путин объявил начало полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
По материалам: Укринформ