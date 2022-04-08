Зеленский хотел бы видеть Индию среди стран-гарантов безопасности Украины

07.04.2022 23:55

Укринформ

Украина и Индия могут иметь особенные и мощные отношения, в то же время Индия пытается балансировать в отношениях с российской федерацией.

Как передаёт Укринформ, об этом в интервью индийскому СМИ Republic Media Network сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы о двусторонних отношениях и посредничестве Индии в вопросе войны.

«Я считаю, что всё начинается с человеческих отношений и доверия между государствами – это доверие лидеров этих государств. И у меня было два разговора с премьер-министром Моди. И мне кажется, я бы этого очень хотел, что мы переворачиваем страницу отношений между Украиной и Индией, между нашими странами. Я бы очень хотел, чтобы эти отношения были особенными и мощными», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Индия всегда имела тесные отношения с бывшим СССР, а индийские студенты ещё в советское время учились в украинских вузах. В то же время сейчас россия и Украина – это два государства, между которыми Индия пытается балансировать.

«Я знаю, что непросто иметь такой баланс между Украиной и россией для Индии. Я понимаю, что это выбор лидера, который не хочет потерять какие-то отношения, но при этом открыто осуждает агрессию россии и поддерживает Украину. Но я хочу сказать, что есть решающие моменты, решающее время, когда мудрость – это не только единственное решение. Ибо мудрость – это не только баланс между воюющими государствами. Мудрость, мне кажется, это ещё видеть – что впереди», — заявил Зеленский и добавил, что весь мир осуждает российскую федерацию за ничем не спровоцированную агрессию против Украины.

Он поблагодарил за гуманитарную и дипломатическую помощь Индии и выразил надежду, что она станет одним из гарантов безопасности Украины.

«Я бы очень хотел, чтобы он (премьер-министр Моди – ред.) думал о том, чтобы появиться среди гарантов безопасности Украины. А здесь уже не будет баланса, и здесь не только мудрость, здесь ещё открытая позиция, потому что это будут гарантии безопасности для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что хотел бы особенных отношений между людьми и властью двух стран, ведь наши народы исповедуют одинаковые ценности.

«Когда убивают наших детей, я думаю вам в Индии тоже больно», – отметил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 7 апреля вследствие полномасштабного вторжения рф в Украину уже погибли, по информации ювенальных прокуроров, 167 детей.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ