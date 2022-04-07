Встреча с россией состоится после согласования гарантий безопасности Украины — Зеленский

06.04.2022 20:17

Укринформ

Встреча с россией состоится после согласования гарантий безопасности Украины с государствами, готовыми их предоставить.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью турецкому телеканалу Habertürk, сообщает корреспондент Укринформа.

"Первый шаг — встреча с этими гарантерами или представителями этих лидеров, потом — объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной. Также для нас важно знать, на какие именно гарантии согласны эти страны. У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку, а некоторые — не на полную, поэтому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить об этом документе — будущие гарантии нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. И потом, когда мы увидим, что нас в нем все устраивает, когда ощутим уверенность в будущем, а не так как с Будапештским меморандумом или с другими документами, которые у нас были в прошлом, но которые не работают, – после этого у нас будет встреча с россией", – сказал глава государства.

Он отметил, что пока такой встречи, на которой другие страны готовы обсуждать гарантии для Украины, не было.

"Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантеров. Это касается Соединенных Штатов, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гарантеры, но я вам назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Поэтому это, возможно, займет определенное время, но не думаю, что очень много. Мы не можем ждать долго, на нашей земле — война с россией, и наши люди умирают. Мы должны провести эту встречу в ближайшее время, и потом так же быстро — встреча с россией", — подчеркнул Президент.

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Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на такую ​​поддержку от некоторых государств, которую они сами предпочли бы получить от Украины.

Как сообщалось, 29 марта делегация Украины по результатам переговоров с рф в Стамбуле объявила предложение подписать международный договор о гарантиях безопасности.

По словам председателя фракции "Слуга народа", члена делегации на переговорах с рф Давида Арахамии, речь идет о новой глобальной системе гарантий.

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Он отметил, что предлагается, чтобы к международному договору о гарантиях безопасности Украины присоединились члены Совета Безопасности ООН, а механизм реагирования на угрозы был похож на статью 5 в учредительном договоре НАТО, но предусматривал не более трех дней консультаций в случае необходимости реагировать на угрозы.

По материалам: Укринформ