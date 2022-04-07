После зверств рф большого желания переговоров нет, но это нужно делать — Зеленский
После зверств рф большого желания переговоров нет, но это нужно делать — Зеленский
06.04.2022 20:55
Укринформ
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что после свидетельств издевательств российских военных над украинцами не имеет большого желания вести переговоры с рф, но они необходимы — ради сохранения людей.
Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk, сообщает корреспондент Укринформа.
«Желания переговоров после того, что мы увидели, с российской федерацией, скажу прямо, желания большого нет, потому что мы понимаем, с кем имеем дело», — отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что независимо от желания нужно каждый день делать шаги для того, чтобы максимально сохранить жизнь людей.
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«В любом случае, должны находить пусть даже мелкие возможности для переговорного процесса. Без этого, думаю, закончить войну сложно», – заметил Президент.
В этом контексте глава государства отметил важность посреднической миссии тех или иных лидеров, среди которых Турция.
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В то же время на вопрос, что бы он сказал в начале вероятной встречи с владимиром путиным, о которой идут разговоры о возможном проведении ее в Стамбуле, Зеленский ответил: «Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем, важно, чем мы закончим. Здесь я буду и должен быть как Президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попытаться договориться».
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Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Захватчики пытают и убивают мирное население.
По материалам: Укринформ