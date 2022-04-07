Кулеба поднимает вопрос гарантий в сфере безопасности на двусторонних встречах в Брюсселе
Кулеба поднимает вопрос гарантий в сфере безопасности на двусторонних встречах в Брюсселе
07.04.2022 17:15
Укринформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не поднимал вопрос гарантий в сфере безопасности для Украины на министерском заседании НАТО, при этом он обсуждается на двусторонних встречах.
Об этом глава украинской дипломатии заявил на пресс-конференции по итогам встреч в штаб-квартире НАТО, сообщает корреспондент Укринформа.
«Я не поднимал тему гарантий в сфере безопасности на встрече, поскольку мы точно знаем перечень союзников, которые, на наш взгляд, могут быть гарантами безопасности. И мы ведем переговоры на двустороннем уровне, но в рамках моих двусторонних встреч здесь мы поднимаем и обсуждаем этот вопрос», — сказал министр.
Как сообщал Укринформ, 7 апреля в Брюсселе начался второй день работы Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, главной темой которого являются последствия неспровоцированной войны россии против Украины.
По материалам: Укринформ