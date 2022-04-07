Ирландия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС – Зеленский

07.04.2022 00:58

Укринформ

Ирландия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и будет работать над усилением давления на Россию, чтобы прекратить войну.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

«Имеем хорошую новость: Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, насколько необходимо, чтобы закончилась эта война», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в среду обратился к парламенту и народу Ирландии.

Президент рассказал, что эта страна – одна из первых, кто пришел на помощь Украине после вторжения российских войск 24 февраля, а также одна из тех, кто проявляет принципиальное лидерство в европейском доме, чтобы эффективно и решительно давить на россию.

Как сообщал Укринформ, Украина рассчитывает на этой неделе получить от Европейской комиссии опросник относительно соответствия Копенгагенским критериям, что является необходимым этапом для получения Украиной статуса кандидата.

10 марта во Франции состоялся саммит ЕС, посвященный, в частности, укреплению европейской обороны и снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Лидеры ЕС объединились вокруг поддержки Украины в войне против россии, а также признали европейские устремления Киева.

По данным опроса Социологической группой "Рейтинг" 30-31 марта, вступление в Европейский Союз поддерживают 91% украинцев.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ