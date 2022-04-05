Зеленский снова призвал мир к усилению санкций против рф

Зеленский снова призвал мир к усилению санкций против рф

04.04.2022 23:05

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал международное сообщество к усилению санкций против российского федерации

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом он сказал, выступая перед парламентом Румынии.

Зеленский констатировал, что введенных санкций против России недостаточно для того, чтобы остановить войну, и подчеркнул: чтобы россия начала искать мира с Украиной и всей Европой, ее нужно лишить всех ресурсов – прежде всего финансовых и экономических.

«Евросоюз должен наконец принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность с Россией. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат: полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие" – но это необходимо», — отметил глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что каждый политик демократического мира должен защищать необходимость предоставления Украине всего необходимого оружия. Поскольку, по словам Зеленского, именно на поле боя решается, кто выйдет победителем в этой войне – свобода или тирания.

Кроме этого Президент заявил, что каждый, от кого это зависит, должен сделать все для скорого и непременного привлечения к ответственности всех российских военных и их руководителей, виновных в совершении преступлений против гражданского населения на временно захваченных территориях Украины.

Зеленский подчеркнул, что сейчас на территории Украины решается судьба Восточной и Центральной Европы, Черноморского региона. Следовательно, защитить свободу Украины, защитить свободу украинцев – гарантировать безопасность Европе.

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24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска российских захватчиков обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

США, ЕС и ряд других стран ввели и продолжают вводить санкции против рф.

По материалам: Укринформ