Политика

Зеленский рассказал канцлеру Австрии о преступлениях российских захватчиков на Киевщине

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Зеленский рассказал канцлеру Австрии о преступлениях российских захватчиков на Киевщине

Зеленский рассказал канцлеру Австрии о преступлениях российских захватчиков на Киевщине

05.04.2022 00:07

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский информировал федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера об ужасных преступлениях российских захватчиков в Киевской области

Об этом он сообщил вТвиттере, передает Укринформ.

"Поговорил с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Информировал о ходе отпора украинского народа агрессии со стороны россии, об ужасных преступлениях оккупантов в Киевской области. Были едины в том, что это зло должно быть наказано", — отметил Президент.

Зеленский выразил Австрии благодарность за поддержку Украины во время войны.

Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских захватчиками.

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Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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