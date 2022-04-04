россия будет наказана за убийства гражданских в Украине — Трюдо

россия будет наказана за убийства гражданских в Украине — Трюдо

04.04.2022 03:09

Укринформ

Канада сделает все возможное, чтобы россия понесла ответственность за совершенные ею в Украине массовые преступления

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в Твиттере написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием”, — подчеркнул Трюдо.

Это мнение поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует. Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы убедиться, что виновники понесут ответственность”, — написала Жоли в Твиттере.

Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от захватчиков. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц.

В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, на улицах лежат десятки тел убитых гражданских, некоторые из них со связанными руками.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press

По материалам: Укринформ