россия будет наказана за убийства гражданских в Украине — Трюдо
россия будет наказана за убийства гражданских в Украине — Трюдо
04.04.2022 03:09
Укринформ
Канада сделает все возможное, чтобы россия понесла ответственность за совершенные ею в Украине массовые преступления
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в Твиттере написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием”, — подчеркнул Трюдо.
Это мнение поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует. Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы убедиться, что виновники понесут ответственность”, — написала Жоли в Твиттере.
Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от захватчиков. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц.
В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, на улицах лежат десятки тел убитых гражданских, некоторые из них со связанными руками.
Фото: Justin Ttang / The Canadian press
По материалам: Укринформ