Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны в Украине – в общих интересах

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Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны в Украине – в общих интересах

04.04.2022 16:39

Укринформ

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Китая Ван И единодушны в том, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира и продовольственной безопасности.

Как передает Укринформ, об этом глава украинской дипломатии сообщил в Твиттере после разговора с членом Государственного Совета, министром иностранных дел КНР Ван И.

«Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли», – написал Кулеба.

Как сообщал Укринформ, премьер Госсовета КНР Ли Кецян сказал лидерам ЕС в пятницу, 1 апреля, что Китай будет добиваться мира в Украине, но будет делать это на своих условиях, отказавшись от более жесткой позиции в отношении россии.

Китай отказался осудить действия России в Украине или назвать их вторжением и неоднократно критиковал Запад за санкции.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ