Имя путина навсегда будет связано с жестокими и дикими преступлениями — посол Канады в ООН

Имя путина навсегда будет связано с жестокими и дикими преступлениями — посол Канады в ООН

04.04.2022 18:37

Укринформ

Президент россии владимир путин навсегда запятнал свое имя в истории жестокими массовыми преступлениями.

Как сообщает корреспондент Укринформа, такое мнение выразил в Твиттере Постоянный представитель Канады в ООН Боб Рэй.

“Имя владимира путина навсегда будет связано с жестокими и дикими преступлениями. Буча, Мариуполь и множество других войдут в память и навечно будут связаны с его именем. Никакое перемирие либо соглашение этого не изменят. Его судьба предрешена», – написал Рэй.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских.

Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

По материалам: Укринформ