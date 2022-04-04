Ермак: Заявления рф об отсутствии давления из-за санкций – это бравада

04.04.2022 13:04

Укринформ

В заявлениях россиян о якобы отсутствии давления на них от международных санкций есть большая доля бравады, а о каких-либо санкционных послаблениях против рф в мире в настоящее время речь не идет.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью в рамках единого информационного марафона ряда телеканалов, сообщает Укринформ.

«В этом есть очень большая доля бравады, поскольку сегодня существует перечень очень жестких санкций. Но на каком-то моменте мы решили, что надо все эти санкции отслеживать, очень оперативно анализировать, делать это публично, говорить, где эти санкции есть как красивое название, где они недоработаны, где очень быстро находят пути, как их обходить, и какие новые санкции должны быть», – отметил он.

Ермак напомнил, что анализом действия санкций против рф занимается специальная группа с участием украинских и международных экспертов, а также к ней уже присоединяются официальные представители из США, ЕС, Великобритании.

«Я лично ежедневно уделяю много внимания, чтобы санкции были не просто разрушительными, а не дали возможности дальше финансировать эту войну», — сказал руководитель ОП.

Он рассказал, что Украина не теряет ни одного часа и не дает миру забыть о развязанной россией войне ни на минуту.

В то же время на вопрос, «расхолаживают» ли переговоры Украины с рф другие страны относительно санкций, Ермак ответил, что нет.

«Они (международные партнеры – ред.) абсолютно понимают и уже практически все сделали официальные заявления о том, что о послаблении санкционного режима вообще речь не идет, даже не начали думать об этом. Во-первых, любые даже мысли могут появляться только после того, как все российские войска выйдут с территории Украины», — убеждает руководитель ОП.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом подготовку пятого пакета санкций Евросоюза против России.

24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска российских захватчиков обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

США ,ЕС и ряд других стран ввели и продолжают вводить санкции против рф.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ