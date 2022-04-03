россияне везли в Украину мобильные крематории, чтобы скрыть военные преступления — Подоляк

03.04.2022 20:25

Укринформ

В Украину российские военные заходили с мобильными крематориями, чтобы скрыть военные преступления.

Это свидетельствует о спланированном геноциде, написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Русские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид», – отметил Подоляк.

Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, по улицам лежат десятки тел, некоторые из них со связанными руками.

По материалам: Укринформ