Политика

«Новые санкции уже в пути»: ЕС будет способствовать международному расследованию зверств россиян под Киевом

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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«Новые санкции уже в пути»: ЕС будет способствовать международному расследованию зверств россиян под Киевом

«Новые санкции уже в пути»: ЕС будет способствовать международному расследованию зверств россиян под Киевом

03.04.2022 15:13

Укринформ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель шокированы жестокими убийствами, совершенными российскими войсками в Киевской области, и пообещали содействовать расследованию этих военных преступлений рф в Украине.

ак передаёт Укринформ, соответствующие заявления они опубликовали в Твиттере.

«Шокирован новостями о зверствах российских войск. ЕС помогает Украине в документировании военных преступлений. Все случаи должны быть расследованы, в частности, Международным судом», — написал верховный представитель ЕС Боррель.

Президент Евросовета также сказал, что «шокирован фотографиями зверств российской армии в освобожденной Киевом Буче» и уверил в помощи Брюсселя Киеву в сборе необходимых доказательств для наказания россии в международных судах.

«Следующие санкции и поддержка Евросоюза уже в пути. Слава Украине», – добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массовых убийств россиянами мирных граждан в Буче и других городах под Киевом призвал страны "Группы семи" немедленно ввести новые разрушительные санкции против россии.

Как сообщалось, в частности, в освобожденной от российских захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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