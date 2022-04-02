Пентагон анонсировал еще $300 миллионов оборонной поддержки Украины

02.04.2022 06:55

Укринформ

Министерство обороны США передало на одобрение Конгресса запрос об обеспечении Украины новой партией оборонной помощи на сумму $300 миллионов, что предусматривает отправку мощного пакета разного вооружения и техники для ВСУ.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Джона Кирби, обнародованном в пятницу, передает Укринформ.

«Министерство обороны 1 апреля сообщило Конгрессу о дополнительной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Через USAI Министерство обороны предоставит до $300 миллионов помощи в сфере безопасности, чтобы усилить оборонные возможности Украины», — говорится в заявлении.

При этом уточняется, что новый пакет включает возможность обеспечения Украины ракетными системами с лазерным наводом; дронами-камикадзе Switchblade; беспилотниками Puma; системами противодействия БПЛА Кроме того, предполагается выделение высокомобильных автомобилей; боеприпасов малого и большого калибров; приборов ночного видения, прицелов, систем связи и т.д. В пакет помощи также входят коммерческие услуги спутникового наблюдения и медицинское оборудование.

"Соединенные Штаты также продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами по поиску и предоставлению украинской стороне дополнительных возможностей", — отмечается в заявлении.

Как сообщалось, по состоянию на сегодняшний день США выделили Украине более $2,3 миллиарда помощи в сфере безопасности, в том числе более $1,6 миллиарда с момента вторжения россии в Украину.

По материалам: Укринформ