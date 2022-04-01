МИД о блокировке миссии ОБСЕ в Украине: Позиция рф не позволит избежать ответственности

МИД о блокировке миссии ОБСЕ в Украине: Позиция рф не позволит избежать ответственности

01.04.2022 05:12

Укринформ

Блокировка россией мандата миссии ОБСЕ в Украине подтверждает сознательный выбор москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины, но избежать ответственности ей это не позволит.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Укринформ.

"россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности. Впрочем, деструктивная позиция россии не позволит избежать ответственности ни её военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов", — убеждают украинские дипломаты.

Они также поддержали усилия польского председательства и Генеральной секретари ОБСЕ по обеспечению эффективного присутствия ОБСЕ в Украине.

Напомним: россия 31 марта заблокировала продолжение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, созданной еще в 2014 году по запросу украинского правительства и консенсусным решением всех 57 государств-участников.

В ОБСЕ продолжат консультации по поводу будущей роли и присутствия миссии, а пока они будут продолжаться, СММ будет работать.

По материалам: Укринформ