Подоляк рассказал, как изменилась позиция россии на переговорах

30.03.2022 16:40

Укринформ

Российская федерация отказалась от своих ультиматумов на переговорах с Украиной благодаря героической борьбе украинских вооруженных сил против российских захватчиков.

Об этом член украинской переговорной делегации советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил во время брифинга, передает корреспондент Укринформа.

Так, Подоляк отметил, что прекращение российско-украинской войны происходит по двум направлениям – военный фронт, который является основным, и переговорный процесс.

"Вооруженные силы Украины конкретно расставляют акценты, которые мы потом используем в переговорном процессе. Если на первых раундах переговоров позиция российской федерации была ультимативна, потому что они считали, что у них мощная армия, которая абсолютно быстро закончит агрессивную «спецоперацию», которая оказалась войной, то на сегодняшний день мы имеем очень четкую конструкцию, которую нам, переговорной группе, выстроила армия Украины. Мы себя чувствуем комфортно и все ультимативные требования российской федерации тихонько уже в сторону отложили. Это сама россия уже сделала, потому что понимает, что с Украиной несколько иначе нужно общаться», — рассказал член украинской делегации.

Подоляк заверил, что вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины неприкосновенный. По его словам, Президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает это во всех своих директивах. Подоляк также подчеркнул, что глава Украинского государства полностью модерирует переговорный процесс.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле состоялся очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений для прекращения российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины. Потенциальными гарантами этого соглашения могут стать Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Китай, Канада, Франция, Германия, Турция, Италия, Польша, Израиль.

По материалам: Укринформ