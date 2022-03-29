Кулеба — о позиции Украины на переговорах: Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом

Кулеба — о позиции Украины на переговорах: Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом

29.03.2022 03:41

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Украины на переговорах с российской федерацией подкреплена международным правом, ВСУ и международными санкциями

Об этом Кулеба сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД.

“Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонна. Она подкреплена международным правом, Вооруженными силами Украины, международными санкциями, которые были применены против России, оружием, которое было передано и передается Украине для обороны от агрессора”, — подчеркнул министр.

По его словам, программа минимум на переговорах в Турции – решение гуманитарных проблем. Программа максимум – прекращение огня, достижение постоянных договоренностей.

«Мы с интересом ждем разговора двух делегаций, чтобы увидеть, приедут ли россияне на эти переговоры с готовностью реально о чем-то договариваться, или просто повторять свои требования, звучавшие с самого начала. Если мы увидим, что настроение изменилось, и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались”, — сказал Кулеба.

Он констатировал, что сейчас ни по одному из принципиальных пунктов переговоров договоренностей как таковых нет. Но есть обмен мнениями, предложениями и идеями. На разных уровнях и в разных форматах продолжаются контакты партнеров Украины с российской стороной, которые направлены на то, чтобы побудить РФ занять более конструктивную позицию.

Глава МИД отдельно поблагодарил Турцию за ее лидерство в посреднических усилиях и за стимулирование переговорного процесса.

Министр обратил внимание на то, что в течение этого месяца публичная позиция России постепенно менялась с планов захвата ключевых городов Украины за несколько дней до объяснений, что военные действия ограничены целью захвата Донецкой и Луганской областей.

По его словам, на переговорах в Турции 29 марта не будут обсуждаться вопросы проведения референдума, поскольку это внутреннее дело Украины.

Президент Украины всегда ориентируется на позицию людей, позицию украинцев. Мы за этот месяц прошли большой путь национального единения. Я исключаю ситуацию, когда власть сделает что-нибудь вопреки воле народа”, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Как сообщал Укринформ, переговоры между делегациями Украины и российской федерации в Стамбуле могут начаться 29 марта в 10 часов.

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24 февраля президент рф путин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Фото: МЗС

По материалам: Укринформ