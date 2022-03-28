Зеленский — о запрете публикации интервью: Насколько же Украина далеко от рф

Зеленский — о запрете публикации интервью: Насколько же Украина далеко от рф

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28.03.2022 00:57

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет роскомнадзора на публикацию его интервью с российскими СМИ.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

"Сегодня тот день, когда снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от российской федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью – а мы говорили с ними сегодня днем ​​– российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично", — сказал Зеленский.

Он добавил, что российские власти уничтожили свободу слова в своем государстве и теперь пытаются разрушить соседнее государство. Глава государства отметил, что россияне изображают себя глобальным игроком, а сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами.

"Что же, если такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве", — заявил Президент.

Как сообщалось ранее, интервью у Владимира Зеленского 27 марта взяли главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгар, а также специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев (тезка и однофамилец российского пропагандиста). Оно опубликовано под названием «Это не война. Все гораздо хуже».

Российское надзорное ведомство — роскомнадзор запретило публиковать в рф интервью Президента Украины Владимира Зеленского и заявило, что в отношении российских СМИ, которые взяли его, начата «проверка для определения степени ответственности».

24 февраля 2022 года россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

В Украине введено военное положение, объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ