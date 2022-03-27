ОП: Если россию не остановить в Украине, ракеты будут падать ближе к границам НАТО

ОП: Если россию не остановить в Украине, ракеты будут падать ближе к границам НАТО

27.03.2022 12:51

Укринформ

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров уверен, что ракеты россии будут падать все ближе к границам НАТО, если ее не остановить на украинской территории.

Об этом Никифоров заявил в эфире телемарафона UA:разом, сообщает корреспондент Укринформа.

«Многие увидели символы в направлении этого удара, поскольку Байден в Жешуве и в 150 км от Жешува упала ракета. Это то, о чем говорил Владимир Зеленский, что у россии — аппетиты, которые простираются вплоть до границы украинско-польской, так же украинско-румынской, украинско-словацкой. И это демонстрация того, что останавливать врага лучше на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать все ближе к границам НАТО", — сказал он.

В настоящее время, по словам Никифорова, самыми большими друзьями Украины можно считать Литву, Польшу, Великобританию, США. «Вся та помощь, которая есть, базируется на двусторонних договоренностях, а с НАТО, как Альянсом, остается желать лучшего», — добавил он.

Как сообщал Укринформ, накануне, 26 марта, во Львове произошли несколько мощных взрывов. В тот же день в соседней Польше с визитом находился Президент США Джо Байден.

24 февраля россия начала новый этап войны против Украины, враг совершает массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел.

На борьбу с захватчиками поднялся весь народ Украины, ВСУ и Силы территориальной обороны остановили наступление врага и наносят ему большие потери.

По материалам: Укринформ