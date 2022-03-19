Зеленский обратился к швейцарцам: Возможно, это последний шанс для человечества остановить войны

19.03.2022 18:43

Укринформ

Президент Владимир Зеленский убежден, что в борьбе против российской агрессии у человечества есть шанс остановить войны и государственный террор.

Об этом он заявил в обращении к народу Швейцарии, сообщает Укринформ.

«Мы сейчас имеем шанс, шанс показать не только россии, но и любому агрессору в мире, любому государству-террористу, что война разрушит не жертвы, а того, кто с ней пришел. И, возможно, это последний шанс для человечества остановить войны, остановить государственный террор», — подчеркнул Зеленский.

При этом он поблагодарил швейцарцев за поддержку, за то, что «защищают свободу вместе со всеми, кто ее ценит».

«Это очень важно для нас сейчас, в наше время, когда террор стал национальной идеей одного из величайших государств мира, основой их внешней политики, когда преступления терроризма совершает не какой-нибудь маргинал или группа лиц и не организация, а государство, имеющее ядерный арсенал. Когда постоянный член Совбеза ООН сознательно разрушает все, для чего строили ООН, развязав против нас жестокую, кровавую, бессмысленную войну», — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля 2022 года президент российской федерации владимир путин развязал новый этап войны против Украины. Российские войска начали разрушать города и поселки Украины с использованием артиллерийских систем залпового огня, авиационных ударов и ракетных атак.

По материалам: Укринформ