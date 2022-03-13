Азербайджан готов принять у себя встречу между Украиной и россией

Азербайджан готов принять у себя встречу между Украиной и россией

12.03.2022 19:17

Укринформ

Азербайджан выразил готовность принять у себя встречу между Украиной и россией.

Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах Дипломатического форума в Анталии, передает Укринформ со ссылкой на Trend.

"С этим предложением выступила украинская сторона. Если будет такое намерение, мы всегда готовы принять эту встречу. Азербайджан ранее принимал у себя встречи между генералами США и россии, а также встречу в рамках диалога россия-НАТО. Логика здесь в том, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни ОДКБ. В то же время Азербайджан — председатель Движения неприсоединения", — сказал Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.

По словам Гаджиева, президенты Азербайджана и Турции прилагают усилия для прекращения войны в Украине.

Как сообщалось, 24 февраля президент россии путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Вооруженные силы Украины при поддержке всего народа противостоят агрессии.

Украина направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ