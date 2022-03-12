Лукашенко сам не понимает, насколько контролирует свои войска – советник Тихановской

Лукашенко сам не понимает, насколько контролирует свои войска – советник Тихановской

11.03.2022 22:53

Укринформ

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сам не понимает, насколько контролирует свои войска.

Такое мнение высказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает Укринформ со ссылкой на телеграмм-канал журналиста Андрей Цаплиенко.

«Ничего нельзя исключать. Сегодня, конечно, путин давил на лукашенко, чтобы лукашенко присоединился к войне, а лукашенко сам не понимает, насколько он контролирует белорусские войска. Потому что вступление в войну могло состояться еще неделю тому назад, но что-то пошло не так. По нашей информации, многие генералы и офицеры просто отказались переходить границу тогда. Откажутся ли они сейчас, мы точно не знаем, но мы уже сделали призыв ко всем белорусам, чтобы они отказывались, а когда их заставят, чтобы они переходили на сторону украинской армии», — отметил Вячорка.

Как сообщалось, во время визита самопровозглашенного президента республики беларусь александра лукашенко в москву российские самолеты нанесли удар по населенному пункту Копани в беларуси, залетев с территории Украины.

Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица" в Ривненской области.

Как сообщалось, во время визита самопровозглашенного президента республики беларусь александра лукашенко в Москву российские самолеты нанесли удар по населенному пункту Копани в беларуси, залетев с территории Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, кроме Копани, в беларуси россияне атаковали еще два населенных пункта – Бухлычи и Верхний Теребежов.

По материалам: Укринформ