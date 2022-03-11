ЕС достиг единства по отношению к Украине, но не предлагает ускоренного членства — АР

ЕС достиг единства по отношению к Украине, но не предлагает ускоренного членства — АР

11.03.2022 06:24

Укринформ

Лидеры Европейского Союза, собравшиеся в четверг во Франции, объединились вокруг поддержки Украины в ее войне против России, а также признали европейские стремления Киева

Об этом передает Укринформ со ссылкой на АР.

После многочасовых переговоров главы государств и правительств завершили первый день дискуссий соглашением с формулировкой, признающей «европейские стремления» Украины.

«Это возможность продемонстрировать нерушимую, твердую поддержку Украине – финансово, материально, – сказал президент Совета ЕС Шарль Мишель. — Очевидно, что Украина член европейской семьи, и мы хотим поддержать все усилия по укреплению и консолидации связей с Украиной».

Ранее Украина заявила о желании получить решение на ускоренное вступление, имеющее горячую поддержку в странах Восточной Европы. В то же время официальные лица ЕС отмечают, что этот процесс может длиться годы, поскольку для принятия нового члена в организацию требуется единодушие нынешних членов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС должен послать «сильный сигнал» о поддержке Украины, но сомневается в скорейшем приеме страны в Евросоюз.

«Важно показать, что для Украины двери в ЕС открыты, что путь открыт, и что мы как семья демократических стран хотим этого, – сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. – Это очень, очень важно для украинцев сейчас как очень важный сигнал».

Лидеры также обсудили пути избавления ЕС от энергетической зависимости от России и укрепления его обороноспособности.

Обсуждались также новые санкции против россии и беларуси, в частности, по отключению всех их банков от системы платежей SWIFT, ограничению закупки российских энергоносителей. Макрон заявил, что в Версале обсудили темпы, с которыми ЕС сможет «снизить, а затем прекратить» свою зависимость.

Как сообщалось, в Версале прошел саммит лидеров ЕС, посвященный, в частности, укреплению европейской обороны и снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал главной темой саммита войну, развязанную Россией против Украины.

По материалам: Укринформ