Украина отвергнет любые попытки навязать управление россиян над ее ядерными объектами – Кулеба

10.03.2022 13:33

Укринформ

Украина отвергнет любые попытки навязать модель, предполагающую признание в той или иной форме временное управление россиян над украинскими ядерными объектами. Россия должна демилитаризовать Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи в Анталии с главами МИД Турции и россии, сообщает корреспондент Укринформа.

Глава украинской дипломатии рассказал, что в заверешение встречи российский министр лавров затронул тему ядерной безопасности и высказался в пользу проведения трехсторонних консультаций экспертов МАГАТЭ, украинских и российских ядерщиков.

"Я ответил, что до прихода российских солдат на территорию Украины все было в порядке на наших атомных электростанциях, они функционировали надежно. Украина вообще всегда была и является ответственным участником всех механизмов верификации МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Кулеба.

Он назвал ложью распространяемые россиянами заявления, что якобы нашли в Украине следы разработки ядерного оружия. Глава МИД подчеркнул, что ни один международный орган, ни одна международная инспекция «ничего подобного никогда не видела, поскольку такого в Украине не происходило».

«Поэтому самое лучшее, что может сделать сейчас россия, – это вывести своих солдат с территории Чернобыля и Запорожской АЭС, позволить персоналу их обслуживать соответствующим образом, а экспертам МАГАТЭ посетить их и контролировать, чтобы все было нормально», — акцентировал внимание Кулеба.

Он подчеркнул, что любые посягательства на суверенные права Украины, касающиеся ядерных объектов на ее территории, недопустимы.

«Если кто-то будет нам навязывать модель, по которой мы должны признать какое-либо временное управление в той или иной форме россиян над нашими ядерными объектами, мы это отвегнем. Это так не работает. Короче говоря, россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые она сейчас пытается контролировать, и отказаться от каких-либо атак и попыток захвата других ядерных объектов либо объектов газовой инфраструктуры – это, кстати, то же самое… Мы открыты к разговору с МАГАТЭ, но на тех принципах, которые я назвал», — подытожил министр.

Как сообщал Укринформ, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вылетел в турецкую Анталию, где сегодня находятся главы МИД Украины и рф, для обсуждения вопросов обеспечения безопасности ядерных установок Украины.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" ожидает безопасный коридор, чтобы возобновить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. В этой связи провести ремонтные работы и возобновить энергопитание пока невозможно.

ЧАЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля. ЗАЭС находится под контролем российской армии с 4 марта.

Данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на захваченных оккупантами Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, перестали поступать в МАГАТЭ.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ