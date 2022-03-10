НАТО осознает, что страны Альянса могут быть следующими целями Кремля – Чалый

НАТО осознает, что страны Альянса могут быть следующими целями Кремля – Чалый

10.03.2022 10:23

Укринформ

Предостережение Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга россии относительно атак на каналы поставки гуманитарной помощи Украине свидетельствует о попытке Альянса перехватить инициативу и существенное изменение в подходах к войне.

Такое мнение в интервью "Радио НВ" высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

«Это действительно так, и это, наконец, попытка перехватить инициативу, что самое важное в этой ситуации», — сказал дипломат в ответ на вопрос о существенном изменении позиции НАТО в подходах к войне россии против Украины.

По словам Чалого, это происходит потому, что сейчас уже осознают, что страны Альянса могут быть следующими целями Кремля, и об этом уже заявляют официальные представители ЕС и НАТО.

В этом контексте он напомнил о предупреждении Украины о том, что для поднятия ставок россия может выбрать одну из стран Альянса.

«Поэтому хотелось бы, чтобы они (НАТО – ред.) не только осознали и делали заявления, но и были готовы действовать соответствующим образом», — отметил дипломат.

Как сообщалось, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 марта предостерег россию, что любая попытка атаковать линии поставок помощи Украине будет считаться нападением на весь Альянс.

24 февраля президент рф путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ