НАТО осознает, что страны Альянса могут быть следующими целями Кремля – Чалый
НАТО осознает, что страны Альянса могут быть следующими целями Кремля – Чалый
10.03.2022 10:23
Укринформ
Предостережение Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга россии относительно атак на каналы поставки гуманитарной помощи Украине свидетельствует о попытке Альянса перехватить инициативу и существенное изменение в подходах к войне.
Такое мнение в интервью "Радио НВ" высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ.
«Это действительно так, и это, наконец, попытка перехватить инициативу, что самое важное в этой ситуации», — сказал дипломат в ответ на вопрос о существенном изменении позиции НАТО в подходах к войне россии против Украины.
По словам Чалого, это происходит потому, что сейчас уже осознают, что страны Альянса могут быть следующими целями Кремля, и об этом уже заявляют официальные представители ЕС и НАТО.
В этом контексте он напомнил о предупреждении Украины о том, что для поднятия ставок россия может выбрать одну из стран Альянса.
«Поэтому хотелось бы, чтобы они (НАТО – ред.) не только осознали и делали заявления, но и были готовы действовать соответствующим образом», — отметил дипломат.
Как сообщалось, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 марта предостерег россию, что любая попытка атаковать линии поставок помощи Украине будет считаться нападением на весь Альянс.
24 февраля президент рф путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
По материалам: Укринформ