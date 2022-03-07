Третий раунд переговоров Украины и России начнется в 16:00

Третий раунд переговоров Украины и России начнется в 16:00

07.03.2022 13:31

Укринформ

Третий раунд переговоров Украины и страны-агрессора – России начнется в 16 часов по киевскому времени.

Как передает Укринформ, об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере.

«Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений», – отметил он.

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Как сообщалось, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ